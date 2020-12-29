29.12.2020, 19:45
Как сыграет в третьем туре МЧМ-2021 молодежная сборная России?
В канадском Эдмонтоне продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России в третьем туре группового этапа сыграет с Австрией (начало в 04:30).
В канадском Эдмонтоне продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России в третьем туре группового этапа сыграет с Австрией (начало в 04:30).
В предыдущем поединке россияне неожиданно проиграли Чехии - 0:2, а аутсайдеры турнира австрийцы уступили Швеции - 0:4.
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