29.12.2020, 19:45

Как сыграет в третьем туре МЧМ-2021 молодежная сборная России?


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Как сыграет в третьем туре МЧМ-2021 молодежная сборная России?
Venemaa noortekoondis The Canadian Press/PA Images

В канадском Эдмонтоне продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России в третьем туре группового этапа сыграет с Австрией (начало в 04:30).

В предыдущем поединке россияне неожиданно проиграли Чехии - 0:2, а аутсайдеры турнира австрийцы уступили Швеции - 0:4.

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