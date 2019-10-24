Известный канадский хоккеист рассказал об «адской» жизни в России

Канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, Брент Сопел, ранее выступавший за новокузнецкий "Металлург", поделился воспоминаниями о жизни в России. Защитник играл за сибирский клуб с 2011 по 2013 год.
"В Новокузнецке был настоящий ад. В основном я ел в ресторанах, а мой холодильник был забит только банками с "Пепси" и печеньем. Однажды я зашел в продуктовый магазин и увидел там крысу весом в четыре килограмма. Больше я там не появлялся", — заявил Сопел в подкасте Spittin Chiclets.
Также канадец рассказал о русском быте.
"На улицах я видел бабушек с коровами на привязи, так они выживали, — добавил канадец. — Однажды я помог девушке с несколькими пакетами, придержав дверь, а она посмотрела на меня как на убийцу. Россия сильно отличается от Северной Америки".
Сопел провел четыре сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Помимо двух сезонов в новокузнецком "Металлурге", он два года выступал за уфимский "Салават Юлаев".
Это не первый случай, когда североамериканские хоккеисты критикуют российские города уже после отъезда из КХЛ. Летом канадский хоккеист Максим Тальбо, выступавший в КХЛ в составе ярославского "Локомотива" и омского "Авангарда", раскритиковал Магнитогорск. Однако российские чиновники считают, что таким образом спортсмены хотят привлечь к себе внимание.
"К сожалению, не в первый раз приходится сталкиваться с ситуацией, когда известный хоккеист-легионер, поиграв в России, затем нелицеприятно отзывается о городе или стране, в которой он выступал… Возможно, своими громкими и некрасивыми высказываниями он хотел привлечь к себе внимание", — сказал РИА Новости исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Леонид Одер.
На счету защитника 146 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф хоккеист провел 32 встречи. В 2010 году Сопел стал обладателем Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ "Чикаго Блэкхоукс".
Студентка выпала из самолета, выломав дверь на высоте
Стали известны подробности убийства девушки при продаже авто
Артист найден мертвым в мусорном баке в Петербурге
Пропавшая после продажи авто девушка убита. Найдено ее тело