Известный канадский хоккеист рассказал об «адской» жизни в России

"В Новокузнецке был настоящий ад. В основном я ел в ресторанах, а мой холодильник был забит только банками с "Пепси" и печеньем. Однажды я зашел в продуктовый магазин и увидел там крысу весом в четыре килограмма. Больше я там не появлялся", — заявил Сопел в подкасте Spittin Chiclets.

Также канадец рассказал о русском быте.

"На улицах я видел бабушек с коровами на привязи, так они выживали, — добавил канадец. — Однажды я помог девушке с несколькими пакетами, придержав дверь, а она посмотрела на меня как на убийцу. Россия сильно отличается от Северной Америки".

Сопел провел четыре сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Помимо двух сезонов в новокузнецком "Металлурге", он два года выступал за уфимский "Салават Юлаев".

Это не первый случай, когда североамериканские хоккеисты критикуют российские города уже после отъезда из КХЛ. Летом канадский хоккеист Максим Тальбо, выступавший в КХЛ в составе ярославского "Локомотива" и омского "Авангарда", раскритиковал Магнитогорск. Однако российские чиновники считают, что таким образом спортсмены хотят привлечь к себе внимание.