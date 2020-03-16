Известный хоккеист хочет подраться с … коронавирусом

"Если бы коронавирус материализовался, я бы с удовольствием вышел с ним на ринг. Я бы указал ему на его место, он бы так сильно не возбудился и не донимал людей. Жаль, что он нематериален", — сказал Рыспаев в беседе с корреспондентом ”Чемпионата”.

Стало известно, что "Барыс", участник плей-офф КХЛ из Казахстана, отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина. Это уже вторая, после финского "Йокерита", команда, вышедшая из плей-офф. Но Континентальная хоккейная лига пока не собирается отменять весь турнир.

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