Известный хоккеист хочет подраться с … коронавирусом
Как сообщает "Чемпионат", тафгай системы ”Барыса” Дамир Рыспаев прокомментировал меры, введенные в Казахстане для борьбы с распространением эпидемии коронавируса.
Как сообщает "Чемпионат", тафгай системы ”Барыса” Дамир Рыспаев прокомментировал меры, введенные в Казахстане для борьбы с распространением эпидемии коронавируса.
"Если бы коронавирус материализовался, я бы с удовольствием вышел с ним на ринг. Я бы указал ему на его место, он бы так сильно не возбудился и не донимал людей. Жаль, что он нематериален", — сказал Рыспаев в беседе с корреспондентом ”Чемпионата”.
Стало известно, что "Барыс", участник плей-офф КХЛ из Казахстана, отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина. Это уже вторая, после финского "Йокерита", команда, вышедшая из плей-офф. Но Континентальная хоккейная лига пока не собирается отменять весь турнир.
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