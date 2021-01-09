Хорошая новость! Возобновляется чемпионат Эстонии по хоккею

9 января таллиннский "Пантер" будет принимать действующего чемпиона тартуский "Вялк" (начало в 16:10), а нарвская ПСШ сразится на своей площадке с кохтла-ярвеским "Эверестом" (16:30). Оба матча пройдут без зрителей.

За последние два месяца в чемпионате Эстонии было сыграно лишь два матча. Чтобы войти в график, командам придется играть иногда по два раза в неделю.

Турнирную таблицу чемпионата Эстонии возглавляет "Пантер" - 7 очков. Далее расположились "Эверест" (6), "Вялк" (5), ПСШ (2) и "Вайперс" (2).