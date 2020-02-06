Хоккеисты сборной Эстонии проиграли в олимпийской квалификации

В Великобританию сборная Эстонии отправилась в значительно обновленном составе. Наряду с группой ветеранов, в ней очень много молодых игроков.

Венгры доминировали на льду

Поединок в Ноттингеме прошел с преимуществом венгерской команды (соотношение бросков (36-20), что, впрочем, неудивительно. Венгры выступают в Дивизионе 1А и имеют опыт игры среди сильнейших команд мира.

В составе сборной Эстонии единственную шайбу в середине второго периода забросил лучший снайпер молодежного чемпионата мира (Дивизион 1В) Кирилл Лодейкин. Причем сделал он это эффектно - индивидуальный проход через полплощадки воспитанник нарвского хоккея завершил неотразимым броском.

Следующий поединок олимпийской квалификации сборная Эстонии проведет 8 февраля с хозяевами турнира британцами. В заключительный раунд олимпийского отбора выйдет только победитель группового турнира.

Рооба сыграл в Финляндии

В составе сборной Эстонии в Ноттингеме отсутствует 26-летний нападающий Роберт Рооба. Лидер нападения был в первоначальном списке кандидатов на поездку в Великобританию, но в окончательный состав форвард финского "Ювяскюля" не попал. Официальная причина - травма.

Действительно, последние несколько матчей финского первенства Рооба пропустил из-за травмы, но накануне нападающий сборной Эстонии уже вышел на лед в поединке финского первенства. Рооба провел на площадке почти 14 минут, однако его усилия не помогли команде - "Ювяскюля" проиграл в гостях "Лукко" со счетом 0:6.