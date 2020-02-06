Хоккеисты сборной Эстонии проиграли в олимпийской квалификации

В Ноттингеме стартовал олимпийский квалификационный турнир по хоккею. В матче открытия сборная Эстонии проиграла Венгрии - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).
В Великобританию сборная Эстонии отправилась в значительно обновленном составе. Наряду с группой ветеранов, в ней очень много молодых игроков.
Венгры доминировали на льду
Поединок в Ноттингеме прошел с преимуществом венгерской команды (соотношение бросков (36-20), что, впрочем, неудивительно. Венгры выступают в Дивизионе 1А и имеют опыт игры среди сильнейших команд мира.
В составе сборной Эстонии единственную шайбу в середине второго периода забросил лучший снайпер молодежного чемпионата мира (Дивизион 1В) Кирилл Лодейкин. Причем сделал он это эффектно - индивидуальный проход через полплощадки воспитанник нарвского хоккея завершил неотразимым броском.
Следующий поединок олимпийской квалификации сборная Эстонии проведет 8 февраля с хозяевами турнира британцами. В заключительный раунд олимпийского отбора выйдет только победитель группового турнира.
Рооба сыграл в Финляндии
В составе сборной Эстонии в Ноттингеме отсутствует 26-летний нападающий Роберт Рооба. Лидер нападения был в первоначальном списке кандидатов на поездку в Великобританию, но в окончательный состав форвард финского "Ювяскюля" не попал. Официальная причина - травма.
Действительно, последние несколько матчей финского первенства Рооба пропустил из-за травмы, но накануне нападающий сборной Эстонии уже вышел на лед в поединке финского первенства. Рооба провел на площадке почти 14 минут, однако его усилия не помогли команде - "Ювяскюля" проиграл в гостях "Лукко" со счетом 0:6.
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