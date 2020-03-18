18.03.2020, 09:30

Хоккеисты сборной Эстонии не сыграют на чемпионате мира. Битва с США перенесена

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Jäähoki Eesti vs Jaapan
Jäähoki Eesti vs JaapanFoto: Jaanus Lensment

Международная федерация хоккея отменила из-за пандемии коронавируса чемпионат мира в Дивизионе 1В, в котором выступает сборная Эстонии. Этот турнир должен был пройти 27 апреля - 3 мая на юге Польши в Катовице.

Для поляков отмена этого турнира - большой удар. В феврале они удивили хоккейный мир, сенсационно выиграв в гостях предварительный раунд олимпийской квалификации у сборной Казахстана, основу которой составляли хоккеисты КХЛ.

Интересные соперники
В Катовице сборная Эстонии, помимо Польши, должна была сыграть также с Украиной, Японией, Литвой и Сербией.

Интересно, что из всех стран-участниц самая лучшая, если можно так сказать, эпидемиологическая обстановка на Украине: по официальным данным, на берегах Днепра лишь 14 зараженных коронавирусом. Правда, многие медицинские эксперты этой информации не доверяют.

Из-за пандемии коронавируса не состоится также чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А, который должна была принимать в эти же сроки Словения.

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Финляндия сохранит чемпионские полномочия
Чемпионат мира в элитном дивизионе мирового хоккея запланирован в мае на ледовых аренах Швейцарии. Чемпионский титул на нем должна защищать сборная Финляндии. Однако это первенство, скорее всего, также будет отменено.

Ранее Международная федерация хоккея отменила все юниорские чемпионаты мира до 18 лет. Один из этих турниров должен был стартовать 22 марта в Ледовом холле "Тондираба" (Дивизион 2А). На ласнамяэском льду молодые эстонские таланты надеялись сыграть против сверстников из Великобритании, Кореи, Литвы, Румынии и Сербии.

Дебют сборной Эстонии перенесен на октябрь
Не сыграет на чемпионате мира и сборная Эстонии по хоккею с мячом. Ее дебют в элитном дивизионе мирового бенди должен был состояться 29 марта в Иркутске в поединке с США.

На берегах Ангары в авральном порядке возвели к чемпионату мира Ледовый дворец "Байкал". На его строительстве в феврале-марте работали в три смены в общей сложности свыше 1200 человек. Однако коронавирус поломал планы организаторов. Чемпионат мира по хоккею с мячом перенесен на октябрь.

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