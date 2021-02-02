Хоккеист рижского "Динамо" уволен из КХЛ за кражу клюшки у Ковальчука

После утренней раскатки звездный форвард сибирского клуба Илья Ковальчук оставил в раздевалке "Арены Рига" клюшку, однако через несколько часов, когда "Авангард" прибыл на матч, боевое оружие хоккеиста отсутствовало.

Установить автора пропажи удалось быстро. Охрана спортивной арены с помощью видеокамер вычислила злоумышленника. Клюшку Ковальчука приватизировал 28-летний канадский защитник "Динамо" Джордан Мюррей, сообщает Allhockey.

"Динамо" проиграло поединок "Авангарду" со счетом 1:2, а контракт с канадцем рижане расторгли на следующий день. В КХЛ он, похоже, больше не вернется, хотя статистика у защитника была неплохая: 11 матчей - 7 (1+6) очков.

Рижское "Динамо" занимает последнее 11-е место в Западной конференции, потеряв шансы пробиться в плей-офф.

"Авангард" идет вторым в Восточной конференции. Вернувшийся в декабре из НХЛ 37-летний Ковальчук играет результативно. Форвард провел 13 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков. В "Вашингтоне", где он заканчивал прошлый сезон, его результаты были скромнее: 15 матчей - 5 (1+4) очков.