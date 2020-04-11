Хоккеист НХЛ скончался в больнице, не приходя в сознание

25-летний нападающий канадского "Эдмонтона" Колби Кейв скончался в больнице после кровоизлияния в мозг.
6 апреля нападающий стал жаловаться на головные боли. Кейв был доставлен в больницу, где ему сделали операцию - хоккеист был введен в состояние искусственной комы.
К сожалению, спасти его жизнь не удалось - смертность после кровоизлияния в мозг остается очень высокой.
В нынешнем сезоне Кейв сыграл за "Эдмонтон" 11 матчей, в которых забросил одну шайбу. Большую часть сезона канадец провел в АХЛ.
Ранее центрфорвард выступал за "Бостон". Всего в НХЛ Кейв сыграл 78 матчей.
Без паники: вирусолог рассказала свою правду о COVID-19
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
Женщина умерла на похоронах матери, скончавшейся от коронавируса
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален