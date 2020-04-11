Хоккеист НХЛ скончался в больнице, не приходя в сознание

6 апреля нападающий стал жаловаться на головные боли. Кейв был доставлен в больницу, где ему сделали операцию - хоккеист был введен в состояние искусственной комы.

К сожалению, спасти его жизнь не удалось - смертность после кровоизлияния в мозг остается очень высокой.

В нынешнем сезоне Кейв сыграл за "Эдмонтон" 11 матчей, в которых забросил одну шайбу. Большую часть сезона канадец провел в АХЛ.

Ранее центрфорвард выступал за "Бостон". Всего в НХЛ Кейв сыграл 78 матчей.

Rest in peace, Colby Cave. 🖤 https://t.co/oHBUdNAGII — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 11, 2020