21.04.2020, 17:00

Хоккеист команды Лукашенко госпитализирован с COVID-19


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Alexander Lukashenko
Alexander Lukashenko Foto: ANDREI POKUMEIKO / POOL, EPA

Хоккеист команды президента Беларуси Александра Лукашенко сдал положительный тест на коронавирус. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19", — сказала пресс-секретарь РИА Новости.

Лукашенко не собирается уходить на самоизоляцию
"Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее", - добавила пресс-секретарь Лукашенко.

Последний раз на льду Лукашенко и Мелешко появлялись вместе в финале любительского турнира. Эта игра состоялась в Минске 11 апреля.

Мелешко провел 372 матча в КХЛ за минское "Динамо", набрав 105 (52+53) очков. Хоккеист неоднократно принимал участие в чемпионатах мира, выступал на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

ВОЗ рекомендовала отменить спортивные мероприятия
Ранее Беларусь посетила миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она рекомендовала отменить все массовые мероприятия (спортивные, культурные, религиозные), а также перевести школы и университеты на дистанционное обучение. Однако белорусские власти не спешат выполнять эти рекомендации в полном объеме.

На 25 апреля в Беларуси запланирован республиканский субботник. Оснований для его отмены нет сказал Лукашенко во время визита в Могилевскую область.

По данным на 20 апреля, в Беларуси было выявлено 6264 случая заражения коронавирусом. От опасной инфекции скончался 51 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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