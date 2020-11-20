Хоккеист, каратист и футболист. Кто из белорусов попал под санкции Балтии?

Под санкции попали министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, его заместитель Михаил Портной, председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов, глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, кикбоксер Дмитрий Шакута.

Басков поддерживает Лукашенко

Басков и Шакута подозреваются в причастности к смерти 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, который был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи боролись за его жизнь, но пострадавший скончался на операционном столе.

Сам Басков отрицает свою причастность к гибели Бондаренко и называет эти обвинения беспочвенными. В официальном заявлении он отметил, что его гражданская позиция отличается от позиции протестно настроенной части общества. Правда, на конкретный вопрос, связанный с задержанием в одном из минских дворов Бондаренко, он напрямую не ответил.

Возглавлявший раньше минское "Динамо" Басков активно поддерживает курс белорусского лидера Александра Лукашенко. Хоккейный функционер запомнился летом по видеоролику в салоне автомобиля, где он пил водку под популярный хит "Саня останется с нами".

Чемпионат мира по хоккею перенесут в Россию?

Весной будущего года Беларусь вместе с Латвией должна принимать чемпионат мира по хоккею. Против проведения мирового первенства в Минске решительно настроена белорусский лидер оппозиции Светлана Тихановская и ряд депутатов Европарламента.

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель не хочет смешивать хоккей с политикой. Его критикуют некоторые национальные федерации, что он не замечает нарушение прав человека в Беларуси.

На ситуацию с проведением чемпионата мира в Риге и Минске может оказать влияние не политика, а пандемия коронавируса. Именно по этой причине отменили чемпионат мира 2020 года, который должен был состояться в Швейцарии.

В последнее время появилось много публикаций о переносе белорусской части мирового первенства в Россию. Международная федерация хоккея опровергла эту информацию, сообщает "РБК-Спорт".

"Сообщение The Hockey News о том, что ИИХФ перенесет чемпионат мира из Беларуси в Москву, не соответствует действительности. Во время заседания Совета ИИХФ, который прошел 18-19 ноября, эта тема не обсуждалась. Турнир по-прежнему планируется провести в Минске и Риге, — говорится в пресс-релизе ИИХФ.