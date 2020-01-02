Хет-трик Кристи Шашкиной: бронза, лучший форвард и MVP чемпионата мира

Молодые россиянки третий раз за 13-летнюю историю проведения молодежных чемпионатов мира поднялись на пьедестал почета - все три раза они становились бронзовыми призерами (2015, 2017, 2020). Весомый вклад в успешное выступление российской команды в Словакии внесла Шашкина - на следующей неделе ей исполнится 17 лет.

На торжественном закрытии тартуская хоккеистка дважды выходила для награждения на лед. Шашкина признана самым ценным игроком молодежного чемпионата мира - она выиграла гонку бомбардиров, набрав по системе "гол+пас" 8 (4+4) очков. Хоккеистке нижегородского СКИФа был также вручен приз лучшей нападающей турнира.