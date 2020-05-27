ФОТО | У Овечкина родился второй ребенок

”Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!” — написал хоккеист.

Шубская — дочь актрисы Веры Глаголевой. Пара поженилась в августе 2016 года. В августе 2018-го у них родился первенец.

Кстати, на инстаграм RusDelfi можно подписаться ЗДЕСЬ.