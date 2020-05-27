27.05.2020, 12:59
ФОТО | У Овечкина родился второй ребенок
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ”Вашингтон Кэпиталс” Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская во второй раз стали родителями. Об этом хоккеист рассказал в Instagram.
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