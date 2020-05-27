27.05.2020, 12:59

ФОТО | У Овечкина родился второй ребенок


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Александр Овечкин
Александр ОвечкинФото: Meng Yongmin/Xinhua

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ”Вашингтон Кэпиталс” Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская во второй раз стали родителями. Об этом хоккеист рассказал в Instagram.

”Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!” — написал хоккеист.

Шубская — дочь актрисы Веры Глаголевой. Пара поженилась в августе 2016 года. В августе 2018-го у них родился первенец.

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