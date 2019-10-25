25.10.2019, 14:59

ФОТО: Шведский тренер после 7 поражений надел на матч костюм XVIII века


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Jäähokki Narva PSK vs Kalev Välk 30.09.2017
Jäähokki Narva PSK vs Kalev Välk 30.09.2017Foto: Sergei Stepanov, NPA

Главный тренер шведского хоккейного клуба ”Лександ” Роджер Мелин отметился необычным костюмом. В матче регулярного чемпионата SHL против ”Эребру” Мелин оделся в костюм, напоминавший национальную одежду XVIII века: длиннополый камзол, мужские чулки и шляпу, пишет "Чемпионат".

”Я думал, что это поможет несколько расслабить атмосферу, раскрепостить ребят. Но этого не произошло”, — констатировал Мелин.

В матче с ”Эребру” команда Мелина потерпела поражение (3:5), которое стало для ”Лександа” восьмым подряд. В турнирной таблице чемпионата клуб занимает 12-е место из 14 команд, имея в активе только три победы. ”Эребру” занимает третье место, одержав 8 побед в 13 матчах.

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