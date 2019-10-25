ФОТО: Шведский тренер после 7 поражений надел на матч костюм XVIII века

”Я думал, что это поможет несколько расслабить атмосферу, раскрепостить ребят. Но этого не произошло”, — констатировал Мелин.

В матче с ”Эребру” команда Мелина потерпела поражение (3:5), которое стало для ”Лександа” восьмым подряд. В турнирной таблице чемпионата клуб занимает 12-е место из 14 команд, имея в активе только три победы. ”Эребру” занимает третье место, одержав 8 побед в 13 матчах.