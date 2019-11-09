ФОТО: Сборная Эстонии вырвала победу в "Тондираба". Рооба показал класс

Как и накануне в поединке с украинцами, хозяева льда быстро добились успеха - отличились Александр Петров и Сийм Лийвик. Однако в третьем периоде литовцы восстановили равновесие.

Решающую шайбу при игре в большинстве забросил Рооба. Вратарь гостей отразил его бросок после индивидуального прохода, но нападающий первым был на добивании у шайбы.

В концовке встречи литовская команда получила численное преимущество и заменила вратаря на полевого игрока, однако сравнять счет она не смогла.

Сборная Эстонии завершила групповой турнир на втором месте, пропустив вперед Украину и опередив Литву. В заключительный день Кубка Балтики эстонская команда в поединке за третье место сразится с Румынией. Победитель турнира определится в матче Украина - Латвия.