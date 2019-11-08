ФОТО: Сборная Эстонии в упорной борьбе проиграла Украине

На последней минуте матча наши хоккеисты заменили вратаря шестым полевым игроком, но перевести игру в овертайм не удалось. В составе сборной Эстонии отличились Сийм Лийвик и Эдуард Слесаревский.

Во втором матче группового турнира Кубка Балтики сборная Эстонии сыграет в субботу с Литвой, которая накануне одолела в овертайме Украину со счетом 2:1.