ФОТО: 5 спален, 7 ванных, водоем. Как живут Овечкин и Малкин в США

В 2012 году Овечкин купил новое жилье в пригороде Вашингтона Маклине за 4,275 млн долларов. В отличие от прежнего дома этот находится на закрытой территории - посторонний проникнуть туда не сможет. В этом же районе проживают многие высокопоставленные чиновники и члены Конгресса США. Земля в районе считается самой дорогой в штате.

В доме все необходимое для шикарной жизни с супругой Анастасией Шубской и двумя детьми: минимум пять спален и семь ванных комнат. Есть комнаты отдыха с домашним кинотеатром, детские игровые комнаты, тренажерный зал, библиотека, бассейн, а также водоем неподалеку. Площадь территории — около 0,5 гектара. Особняк оформлен в скандинавском стиле хюгге, а на кованых воротах — декоративные элементы в виде хоккейных клюшек. В центре дома расположена роскошная винтовая лестница.

Самым титулованным российским хоккеистом в НХЛ является Малкин, который трижды выиграл с "Питтсбургом" главный трофей заокеанского хоккея Кубок Стэнли. Уроженец Магниторска, как и Овечкин, также менял жилье в США. Покупка новой недвижимости была вызвана тем, что хоккеист обзавелся семьей и перевез в США телеведущую канала "Россия 2" Анну Кастерову. Посмотреть внутренности американского дома Малкина можно в "Инстаграме" жены хоккеиста.

В доме много просторных помещений, тренажерный зал и бассейн. Есть детская комната для сына Малкина и Кастеровой. Гордость Анны — ее собственная гардеробная.