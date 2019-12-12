12.12.2019, 23:25

ФОРС-МАЖОР: Сборная Украины покинула площадку, не доиграв матч


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Eesti vs Ukraina jäähoki
Eesti vs Ukraina jäähokiFoto: Martin Ahven, Õhtuleht

Редчайший случай произошел на международном хоккейном турнире в Будапеште. Поединок Беларусь - Украина был прерван в начале третьего периода из-за отсутствия голкипера в воротах украинской команды.

На 38-й минуте сборная Украина провела вынужденную замену вратаря. Однако другой голкипер пробыл на льду недолго - он получил травму на 43-й минуте.

Поскольку других вратарей в заявке украинской команды не было, а полевые игроки не рискнули надеть вратарскую амуницию, судьи прервали матч. На момент остановки поединка белорусы выигрывали со счетом 4:1.

Из-за форс-мажорной ситуации с вратарями организаторы турнира вынуждены были изменить расписание турнира и перенесли следующий поединок украинской команды. Из Киева в Будапешт в срочном порядке вылетели два новых украинских вратаря.

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