Финский журналист: ”В Беларуси пытают, насилуют, убивают. А ”Йокерит” летит туда, как будто ничего не происходит”

Игра состоится 3 сентября в Минске. В настоящее время в городе происходят демонстрации после президентских выборов.

”Мы все видели, все читали о том, что происходит в Беларуси. Людей пытают, насилуют, убивают, люди бегут из страны. А финская хоккейная команда летит туда, как будто ничего не происходит. Что в некотором смысле является поддержкой [президента Беларуси] Лукашенко.

Российские владельцы ”Йокерита” связаны с Кремлем. Для КХЛ очень важно, чтобы матч прошел в Минске. Особенно сейчас.

”Йокерит” — единственная западная команда, они нужны КХЛ. Лига посылает сигнал как из России, так и из Беларуси, что все под контролем.

Россия и Беларусь хотят, чтобы мир это увидел. Отправляясь туда, ”Йокерит” дает им возможность достичь этой цели. Игра там становится политическим заявлением”, — сказал Саксен.