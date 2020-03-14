14.03.2020, 20:26

Финский "Йокерит" отказался продолжать игру в Кубке Гагарина из-за коронавируса


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Tallin Hocey Weekend 2
Tallin Hocey Weekend 2Foto: Priit Simson

Финский хоккейный клуб "Йокерит" снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. 17 марта финны должны были сыграть в Санкт-Петербурге с местным СКА, но приняли решение не продолжать борьбу в турнире.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба, причиной такого решения называется следование рекомендациям правительства Финляндии в условиях распространения коронавируса.

”Исключительные времена требуют исключительных мер. Здоровье и благополучие людей и нашего общества первостепенны, и ”Йокерит” готов взять ответственность на себя. Мы все вместе пришли к этому решению в ходе обсуждений с нашими врачами и игроками. Это очень тяжелое, но необходимое решение”, — отметил Яри Курри, председатель совета директоров клуба.

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