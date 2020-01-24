Финские хоккеисты выгнали "Викинг" из "Тондираба" в Нарву

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Tallinna HC Viking Foto: Madis Veltman

25 января пройдут два матча чемпионата Эстонии по хоккею. Первоначально запланированный в ледовом холле "Тондираба" поединок таллиннского "Викинга" с ПСШ перенесен в Нарву (начало в 16:30).