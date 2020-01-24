24.01.2020, 18:50
Финские хоккеисты выгнали "Викинг" из "Тондираба" в Нарву
25 января пройдут два матча чемпионата Эстонии по хоккею. Первоначально запланированный в ледовом холле "Тондираба" поединок таллиннского "Викинга" с ПСШ перенесен в Нарву (начало в 16:30).
Причина переноса - два матча чемпионата Финляндии на ласнамяэской арене: в 15:30 начнется поединок "Сайпа" - "Ильвес", затем "Пеликанс" сыграет с "Лукко" (20:00).
Лидер чемпионата Эстонии тартуский "Вялк" будет принимать дома кохтла-ярвеский "Эверест" (17:00).
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