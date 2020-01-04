Финалист уже известен? Канада забросила финнам за две минуты три шайбы

Второй финалист молодежного чемпионата мира по хоккею определится в поединке Канада - Финляндия (начало в 20:00). Канадцы очень сильно провели дебют матча, забросив за пару минут три шайбы.
Фаворитом противостояния в Остраве считается Канада, однако за последние 7 лет финны трижды выигрывали золотые медали моложежного чемпионата мира (2014, 2016, 2019).
Таким результатом не может похвастать Канада, у которой за эти годы только два чемпионских титула (2015, 2018).
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