Финалист уже известен? Канада забросила финнам за две минуты три шайбы

Фаворитом противостояния в Остраве считается Канада, однако за последние 7 лет финны трижды выигрывали золотые медали моложежного чемпионата мира (2014, 2016, 2019).

Таким результатом не может похвастать Канада, у которой за эти годы только два чемпионских титула (2015, 2018).