04.01.2020, 20:30

Финалист уже известен? Канада забросила финнам за две минуты три шайбы

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EST 10
Soome vs Kanada (U-20)
Soome vs Kanada (U-20)Foto: Alexey Kudenko, Sputnik

Второй финалист молодежного чемпионата мира по хоккею определится в поединке Канада - Финляндия (начало в 20:00). Канадцы очень сильно провели дебют матча, забросив за пару минут три шайбы.

Фаворитом противостояния в Остраве считается Канада, однако за последние 7 лет финны трижды выигрывали золотые медали моложежного чемпионата мира (2014, 2016, 2019).

Таким результатом не может похвастать Канада, у которой за эти годы только два чемпионских титула (2015, 2018).

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