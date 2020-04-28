28.04.2020, 21:26
Финал Олимпиады-1976 СССР — Чехословакия. Смотри на Харламова прямо сейчас!
На официальном олимпийском канале в Фэйсбуке во время карантина проходят трансляции наиболее драматичных моментов Олимпиад прошлых лет.
На официальном олимпийском канале в Фэйсбуке во время карантина проходят трансляции наиболее драматичных моментов Олимпиад прошлых лет.
Во вторник 28 апреля редакторы канала решили напомнить всем, как развивались события в матче за золото хоккейного турнира Олимпийских игр в Инбруке СССР - Чехословакия.
Внимание, трансляция идет без комментария, только с интершумом.
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