28.04.2020, 21:26

Финал Олимпиады-1976 СССР — Чехословакия. Смотри на Харламова прямо сейчас!


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Ударная тройка сборной СССР. Харламов - Михайлов - Петров (слева направо)
Ударная тройка сборной СССР. Харламов - Михайлов - Петров (слева направо)Фото: Global Look Press

На официальном олимпийском канале в Фэйсбуке во время карантина проходят трансляции наиболее драматичных моментов Олимпиад прошлых лет.

Во вторник 28 апреля редакторы канала решили напомнить всем, как развивались события в матче за золото хоккейного турнира Олимпийских игр в Инбруке СССР - Чехословакия.

Внимание, трансляция идет без комментария, только с интершумом.

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