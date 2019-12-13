Фетисов об интернете: эту помойку нужно раз и навсегда закрыть!

В некоторых СМИ сообщалось, что дочь Фетисова - она проживает в Нью-Йорке - не любит разговаривать на русском языке.

"В интернете постоянно появляется нелепая история о том, что она никогда не жила в России. Ребенок вообще вместе с нами приехал, закончил в Москве школу, а потом уехал учиться. Она прекрасно говорит по-русски. Но кому-то нужны эти вбрасывания. Я не боюсь дискредитации, но мне непонятно, для чего это делается.

Все, что связано с этой помойкой интернетовской, нужно прекращать. Это та самая история, которая уже требует какого-то решения. Особенно касается известных людей. За непроверенные вещи, которые дискредитируют, портят настроение и так далее, нужно отвечать. Мне кажется, что это необходимо урегулировать законодательно. Заведомо ложная информация о частной жизни людей должна быть наказуема. И должна быть наказуема очень жестко! Мы эту помойку должны раз и навсегда закрыть!" – сказал Фетисов в эфире "Русского радио".