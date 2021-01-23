"Эверест" снова проиграл в Тарту с двузначным счетом

В нынешнем сезоне соперники встречались между собой уже в третий раз. В матче открытия чемпионата тартусцы потерпели в гостях сенсационное поражение в серии буллитов(5:6), хотя по ходу третьего периода они были впереди с разницей в три шайбы (4:1).

Удачное возвращение Галимуллина

Та неудача сильно задела хоккеистов "Вялка". В ноябре они просто размазали ида-вирумааскую команду на своем льду (14:2). Не пожалел "Вялк" соперника и нынче, снова победив с двузначным счетом.

В составе тартусцев по две шайбы забросили украинский легионер Алексей Войцеховский и вернувшийся в строй после травмы россиянин Данил Галимуллин.

"Пантер" поднялся на второе место

В параллельном поединке нарвская ПСШ проиграла дома таллиннскому клубу "Пантер" - 2:6 (1:0, 0:3, 1:3). Гости одержали первую победу в 2021 году.

В чемпионате Эстонии по-прежнему лидирует "Вялк" - 11 очков. Далее расположились "Пантер" (9), "Эверест" (8), ПСШ (6) и "Вайперс" (4).

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий "Вялка" Федор Гусынин, набравший по системе "гол+пас" 26 (11+15) очков.

Следующий поединок чемпионата Эстонии будет сыгран 24 января в "Тондираба", где состоится таллиннское дерби "Вайперс" - "Пантер".