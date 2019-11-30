"Эверест" обыграл Нарву, "Викинг" не удержал победный счет в Тарту

Героем матча в Кохтла-Ярве стал российский легионер Егор Антоненко. 21 летний нападающий "Эвереста" забросил нарвитянам четыре шайбы, в том числе и победную в дополнительной пятиминутке.
Чемпион страны тартуский "Вялк" вырвал победу дома у таллиннского "Викинга" - 7:6 (3:3, 1:2, 3:1). После двух периодов гости были впереди, но тартусцы в заключительном отрезке матча выправили ситуацию. По две шайбы у победителей забросили Данил Галимуллин и Михкель Выранг.
Несмотря на поражение в Кохтла-Ярве, ПСШ сохранила лидерство в чемпионате - 13 очков. По пятам преследует нарвитян "Вялк" (12), На третьем месте "Викинг" (10).
Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии по системе "гол+пас" возглавляет тартусец Василий Титаренко - 20 (6+14) очков.
Среди вратарей лучший показатель надежности демонстрирует нарвитянин Дмитрий Ровда - 91,2 процента отраженных бросков.
Следующий тур чемпионата Эстонии состоится 7 декабря. Нарвитяне попытаются взять реванш у "Эвереста", а "Викинг" будет принимать на своей площадке "Вялк".
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