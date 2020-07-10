Эстонский хоккейный клуб ищет игрока с зарплатой 10 000 долларов

Эту сумму подходящий хоккеист-кандидат получит за сезон, который в эстонском хоккее, если исходить из объявления, продолжается с учетом подготовительного периода с 1 августа по 30 апреля. Контракт предлагается на три года. Правда, название клуба на странице объявленией не указано. Поскольку денег в эстонском клубном хоккее с гулькин нос, то в ситуации попытался разобраться RusDelfi.

Деньги платят иностранцам

10 000 долларов за сезон - больше, чем 1000 USD в месяц. Такие деньги в чемпионате Эстонии никто из доморощенных хоккеистов за игру в хоккей давно уже не получает. А вот приглашенным иностранцам некоторые клубы способны платить.

В последние годы в эстонском хоккее нет лимита на легионеров. Больше всего иностранцев приглашали в свои ряды чемпион страны тартуский "Вялк" и кохтла-ярвеский "Эверест", которые ориентировались на российский рынок.

В середине июня руководители клубов Олег Литвяков ("Вялк") и Анатолий Дубков ("Эверест") выражали обеспокоенность в связи с комплектованием команд на новый сезон. Причиной тому - пандемия коронавируса, из-за которой закрыта российско-эстонская граница. За прошедший месяц ситуация не изменилась.

"О хоккее сейчас вообще не думаю, - признался Литвяков. - Никаких объявлений мы никуда не подавали, поскольку ситуация по-прежнему неопределенная. Был, правда, звонок из Хоккейного союза насчет выступления в Балтийской лиге. Но я остаюсь при своем мнении - нам этот турнир сейчас ни к чему".

"Пантер" возвращается в чемпионат Эстонии?

В последнее время в хоккейной среде активно муссируются слухи о возвращении таллиннского клуба "Пантер" в число участников чемпионата Эстонии. Может он и есть тот внезапно разбогатевший клуб, который вербует хоккеистов за 10 000 долларов. Поговаривают, что "Пантер" может объединиться с другим столичным клубом "Викингом".

"О возможном возвращении "Пантер" слышал, но объединяться с ним пока не планируем, - сказал менеджер "Викинга" Анатолий Сизов. - Никто из наших хоккеистов насчет перехода в "Пантер" ко мне не обращался".