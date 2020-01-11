Эстонские близнецы вошли в историю олимпийского хоккея!
Первый день зимней юношеской Олимпиады: эстонские хоккеисты впервые представили страну на олимпийском льду, фигурист-одиночник Арлет Леванди покорил французскую публику!
Первый день зимней юношеской Олимпиады: эстонские хоккеисты впервые представили страну на олимпийском льду, фигурист-одиночник Арлет Леванди покорил французскую публику!
В Лозанне первый день III юношеской Олимпиады для эстонской сборной был интересным: историческим событием для хоккея Эстония стали как выход на олимпийский лед эстонских хоккеистов, так и забитые Эриком и Мареком Починок в ворота соперника шайбы.
Марек забил в зачет своей команды "Зеленых" три шайбы и помог команде обыграть соперников со счетом 10:5, Эрик, играя за команду "Коричневых", забил одну шайбу и сделал три результативных передачи.
Третий эстонский хоккеист Конрад Кудевита играет за команду "Синих” в смешанной команде с игроками из Литвы, Южной Кореи и Новой Зеландии.
Фигурист Арлет Леванди исполнил вчера короткую программу под песню „Natural” (Imagine Dragons). Завоевав сердца публики, Арлет набрал 49,87 пунктов, 28,36 которых было получено за артистичность.
Мужская произвольная программа фигуристов пройдёт 12 января. Лидером соревнований после короткой программы является россиянин Андрей Мозалев с результатов 79,72 пункта.
Информацию о расписании стартов зимних юношеских Олимпийских игр вы можете посмотреть здесь.
Зимние юношеские Олимпийские игры проходят в Лозанне с 9 по 22 января. В грандиозном спортивном мероприятии, которое проходит раз в четыре года, принимают участие спортсмены в возрасте 15–18 лет. Всего на старт выйдут 940 девушек и 940 юношей. Эстонская сборная представлена 25 спортсменами по 9 видам спорта. Трансляции — на сайте ЭОК www.eok.ee.
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