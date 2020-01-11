11.01.2020, 23:31

Эстонские близнецы вошли в историю олимпийского хоккея!


Эстонский олимпийский комитет
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Эстонские близнецы вошли в историю олимпийского хоккея!
ЭОК

Первый день зимней юношеской Олимпиады: эстонские хоккеисты впервые представили страну на олимпийском льду, фигурист-одиночник Арлет Леванди покорил французскую публику!

В Лозанне первый день III юношеской Олимпиады для эстонской сборной был интересным: историческим событием для хоккея Эстония стали как выход на олимпийский лед эстонских хоккеистов, так и забитые Эриком и Мареком Починок в ворота соперника шайбы.

Марек забил в зачет своей команды "Зеленых" три шайбы и помог команде обыграть соперников со счетом 10:5, Эрик, играя за команду "Коричневых", забил одну шайбу и сделал три результативных передачи.

Третий эстонский хоккеист Конрад Кудевита играет за команду "Синих” в смешанной команде с игроками из Литвы, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Фигурист Арлет Леванди исполнил вчера короткую программу под песню „Natural” (Imagine Dragons). Завоевав сердца публики, Арлет набрал 49,87 пунктов, 28,36 которых было получено за артистичность.

ЭОК
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Мужская произвольная программа фигуристов пройдёт 12 января. Лидером соревнований после короткой программы является россиянин Андрей Мозалев с результатов 79,72 пункта.

Информацию о расписании стартов зимних юношеских Олимпийских игр вы можете посмотреть здесь.

Зимние юношеские Олимпийские игры проходят в Лозанне с 9 по 22 января. В грандиозном спортивном мероприятии, которое проходит раз в четыре года, принимают участие спортсмены в возрасте 15–18 лет. Всего на старт выйдут 940 девушек и 940 юношей. Эстонская сборная представлена 25 спортсменами по 9 видам спорта. Трансляции — на сайте ЭОК www.eok.ee.

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