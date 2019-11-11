11.11.2019, 00:18
Эстония завоевала "бронзу" на домашнем Кубке Балтии
В родных стенах наша сборная обыграла в матче за третье место Румынию — 3:1.
В родных стенах наша сборная обыграла в матче за третье место Румынию — 3:1.
В самом начале встречи счет открыл Роберт Рооба. В середине второго периода румыны смогли выровнять ситуацию. В третьем периоде решающий вклад в победу сделал Кристофер Усов, забив две шайбы.
Сборная Латвии выиграла Кубок Балтии, победив в финале Украину — 3:2.
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