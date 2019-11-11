Эстония завоевала "бронзу" на домашнем Кубке Балтии

В самом начале встречи счет открыл Роберт Рооба. В середине второго периода румыны смогли выровнять ситуацию. В третьем периоде решающий вклад в победу сделал Кристофер Усов, забив две шайбы.

Сборная Латвии выиграла Кубок Балтии, победив в финале Украину — 3:2.