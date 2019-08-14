14.08.2019, 16:45
Еще один юный спортсмен в наушниках погиб, не услышав поезд. Чем они думают?
14-летний воспитанник детско-юношеской школы белорусской хоккейной команды "Молодечно-2018" Андрей Мицкевич погиб, попав под поезд, сообщает "Прессбол".
14-летний воспитанник детско-юношеской школы белорусской хоккейной команды "Молодечно-2018" Андрей Мицкевич погиб, попав под поезд, сообщает "Прессбол".
"Ребенок ехал утром на тренировку. Переезжал на велосипеде в наушниках железнодорожный переезд, попал под поезд. Непонятно, как все это произошло — там место такое, что в две стороны все просматривается, люди махали, кричали", - сказал тренер ДЮСШ "Молодечно-2018" Александр Грекович.
Несколько дней назад похожая трагедия произошла в Санкт-Петербурге, где под электричку попал 15-летний игрок ДФК "Зенит". Он тоже был в наушниках.
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