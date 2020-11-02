Экс-игрок сборной России по хоккею приговорен к четырем годам колонии

Бывший хоккеист Игорь Мусатов приговорен к четырем годам колонии общего режима, сообщает телеграм-канал Baza.
Утром 2 ноября Пресненский суд Москвы вынес этот приговор за особо крупное мошенничество. В середине сентября этого года Мусатова задержали за махинации с криптовалютой на $ 800 тыс.
Ранее хоккеист находился в федеральном розыске. Согласно данным следствия, Мусатов совершил преступление в начале прошлого года. Он встретился в центре Москвы с бизнесменом, занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка. В ходе разговора Мусатов ввёл собеседника в заблуждение и договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $ 800 тыс., убедив бизнесмена в осуществлении сделки. Адвокат задержанного сообщил, что его клиент не признаёт вину.
Игорю Мусатову 33 года, 12 лет он провел в клубах КХЛ (завершил карьеру в 2017 году в составе "Слована"). Дважды выходил в финал Кубка Гагарина, сыграл 74 матча за сборную России, в составе молодежной сборной России становился серебряным призером чемпионата мира в 2007 году. В 2013 году Мусатов женился на олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой.
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