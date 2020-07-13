13.07.2020, 17:39

ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом


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ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом
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ЦСКА расторг контракт с 29-летним форвардом Сергеем Калининым, сообщает Sportmail.ru со ссылкой на пресс-службу КХЛ. Текущее соглашение игрока истекало по окончании сезона-2021/2022.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович говорил, что москвичи не планируют предлагать игроку контракт с улучшенными финансовыми условиями.


В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями. Калинин является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира-2014.

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались ”Йокерит”, ”Барыс” и ”Ак Барс”. Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. Армейцы выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Серебряными призёрами признаны СКА и ”Ак Барс”, которые набрали одинаковое количество очков.

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