ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович говорил, что москвичи не планируют предлагать игроку контракт с улучшенными финансовыми условиями.

Хоккейный клуб ЦСКА и нападающий Сергей Калинин расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

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Благодарим Сергея за хорошую игру и честную работу и желаем успехов в карьере.https://t.co/Fire4tFgJK pic.twitter.com/0gTlNvtwrd — ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 13, 2020



В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями. Калинин является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира-2014.

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались ”Йокерит”, ”Барыс” и ”Ак Барс”. Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. Армейцы выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Серебряными призёрами признаны СКА и ”Ак Барс”, которые набрали одинаковое количество очков.