Что будет, если выписать себе премию в 100 млн? У звезды хоккея — обыски
Известный в прошлом хоккеист СКА, омского "Авангарда" и сборной России Максим Сушинский угодил в криминальную историю.
Известный в прошлом хоккеист СКА, омского "Авангарда" и сборной России Максим Сушинский угодил в криминальную историю.
С 2018 года Сушинский занимает пост президента омского "Авангарда". В прошлом году за выход в финал Кубка Гагарина, где омичи проиграли ЦСКА, он выписал себе премию в размере 100 млн рублей (примерно 1,4 млн евро по тогдашнему курсу), сообщают "Аргументы и факты".
Параллельно с хоккейной деятельностью, Сушинский продолжает заниматься бизнесом - в Питере у него шикарный автосалон "Авангард", где продаются "Мерседесы".
Прошлогодняя история с премией начала забываться, но на днях Сушинский снова попал в скандальную хронику. Он стал одним из фигурантов уголовного дела об обналичивании денежных средств. Дома и на работе у него прошли обыски.
По версии следователей, коммерсанты занимались тем, что продавали наличные деньги, полученные при реализации автомобилей. Это одна из известных и распространенных схем мошенничества по обналичиванию средств.
"Информация об обысках - правда, но у меня проблем нет, - рассказал Сушинский "Чемпионату". — Все документы в порядке. Мы занимаемся только продажей автомобилей и их ремонтом, но никак не теми делами, которые мне, так скажем, инкриминируют. Вывод денег, обналичивание? Мой бизнес этим не занимается.
"Я занимаюсь продажей автомобилей и сервисом. То, что я продаю автомобили юридическим лицам, — это правда, но так работают все компании, не только автомобильные. Поэтому здесь, скорее всего, проверять будут не меня, а конечного покупателя. Я продал машину и забыл об этом", - добавил чемпион мира 2008 года.
В связи с делом Сушинского выяснилась одна любопытная деталь. В хоккейный "Авангард" стали поступать запросы относительно мероприятий правоохранительных органов, но внезапно выяснилось, что Сушинский на данный момент не является президентом "Авангарда".
Оказалось, его контракт с клубом закончился 20 апреля и на данный момент новое соглашение не подписано.
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