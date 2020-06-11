Что будет, если выписать себе премию в 100 млн? У звезды хоккея — обыски

С 2018 года Сушинский занимает пост президента омского "Авангарда". В прошлом году за выход в финал Кубка Гагарина, где омичи проиграли ЦСКА, он выписал себе премию в размере 100 млн рублей (примерно 1,4 млн евро по тогдашнему курсу), сообщают "Аргументы и факты".

Уголовное дело по обналичке

Параллельно с хоккейной деятельностью, Сушинский продолжает заниматься бизнесом - в Питере у него шикарный автосалон "Авангард", где продаются "Мерседесы".

Прошлогодняя история с премией начала забываться, но на днях Сушинский снова попал в скандальную хронику. Он стал одним из фигурантов уголовного дела об обналичивании денежных средств. Дома и на работе у него прошли обыски.

По версии следователей, коммерсанты занимались тем, что продавали наличные деньги, полученные при реализации автомобилей. Это одна из известных и распространенных схем мошенничества по обналичиванию средств.

Чемпион мира отвергает обвинения

"Информация об обысках - правда, но у меня проблем нет, - рассказал Сушинский "Чемпионату". — Все документы в порядке. Мы занимаемся только продажей автомобилей и их ремонтом, но никак не теми делами, которые мне, так скажем, инкриминируют. Вывод денег, обналичивание? Мой бизнес этим не занимается.

"Я занимаюсь продажей автомобилей и сервисом. То, что я продаю автомобили юридическим лицам, — это правда, но так работают все компании, не только автомобильные. Поэтому здесь, скорее всего, проверять будут не меня, а конечного покупателя. Я продал машину и забыл об этом", - добавил чемпион мира 2008 года.

"Авангард" отрекся от Сушинского?

В связи с делом Сушинского выяснилась одна любопытная деталь. В хоккейный "Авангард" стали поступать запросы относительно мероприятий правоохранительных органов, но внезапно выяснилось, что Сушинский на данный момент не является президентом "Авангарда".

Оказалось, его контракт с клубом закончился 20 апреля и на данный момент новое соглашение не подписано.