"Чеснок и водка - наши главные помощники". Как победить коронавирус

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился мнением о нарастающей угрозе второй волны коронавируса в России.
"Настораживает очередное обострение эпидемиологической ситуации в стране. Хочу всем сказать: главные наши помощники с любыми вирусами – это чеснок и водка. Мы обязательно победим этот вирус", — сказал Назаров порталу "Чемпионат".
После окончания хоккейной карьеры в НХЛ Назаров занимался водочным бизнесом, экспортируя свой продукт в США.
46-летний специалист работал в разных клубах КХЛ, но последние два года он не очень востребован.
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