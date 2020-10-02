"Чеснок и водка - главные помощники". Как победить коронавирус

"Настораживает очередное обострение эпидемиологической ситуации в стране. Хочу всем сказать: главные наши помощники с любыми вирусами – это чеснок и водка. Мы обязательно победим этот вирус", — сказал Назаров порталу "Чемпионат".

После окончания карьеры в НХЛ Назаров занимался водочным бизнесом, экспортируя свой продукт в США. 46-летний специалист работал в разных клубах КХЛ, но последние два года он не очень востребован.