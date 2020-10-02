"Чеснок и водка - главные помощники". Как победить коронавирус

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился мнением о нарастающей угрозе второй волны коронавируса в России.
"Настораживает очередное обострение эпидемиологической ситуации в стране. Хочу всем сказать: главные наши помощники с любыми вирусами – это чеснок и водка. Мы обязательно победим этот вирус", — сказал Назаров порталу "Чемпионат".
После окончания карьеры в НХЛ Назаров занимался водочным бизнесом, экспортируя свой продукт в США. 46-летний специалист работал в разных клубах КХЛ, но последние два года он не очень востребован.
Причина нашествия змей в Тверской области
Восемь россиян вошли в топ-1000 футболистов по версии FIFA 21
Навид Афкари пережил страшную экзекуцию, а потом был казнен
Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью