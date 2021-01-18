Чемпионата мира по хоккею в Минске не будет

Столица Беларуси лишилась права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
"Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска", - сказал собеседник агентства, не уточнив, где пройдут игры первенства.
Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.
Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Впервые за 70 лет: в США смертельную инъекцию сделают женщине
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему
Полвека спустя: подвиг Надежды Курченко и память о ней