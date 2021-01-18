Чемпионата мира по хоккею в Минске не будет

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска", - сказал собеседник агентства, не уточнив, где пройдут игры первенства.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.

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