Чемпионат мира по хоккею отменен. Он должен был пройти в мае
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Турнир должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая 2020 года.
"Такова жестокая реальность и мы должны с ней смириться, - сказал президент IIHF Рене Фазель. - Коронавирус - это глобальная проблема, она требует значительных усилий для борьбы с распространением болезни. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны на время отложить спорт".
Также Фазель отметил, что у организации нет возможности перенести ЧМ-2020 из Швейцарии в другую страну.
Напомним, что до этого был отменен чемпионат мира в группе AII, который должен был пройти с 27 апреля по 3 мая в Польше на льду Spodek Arena в Катовице. В нем должна была принять участие сборная Эстонии.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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