Чемпионат Эстонии стартовал с мегасенсаций: Нарва и Тарту проиграли

В матче открытия чемпион страны и главный претендент на золотые медали тартуский "Вялк" встречался в Кохтла-Ярве с "Эверестом". Ида-вирумаасцы вырвали победу в серии буллитов - 6:5 (1:2, 0:1, 4:2, 0:0, 1:0). Интересно, что в третьем периоде тартуская команда была впереди со счетом 4:1. Автором первой шайбы нового сезона стал российский легионер "Вялка" Данил Галимуллин.

Триллер в Кохтла-Ярве

По ходу матча "Эверест" постоянно вынужден был догонять соперника, причем все шайбы он пропустил в меньшинстве. Погоня хозяев льда увенчалась успехом на последней секунде третьего периода, когда Андрей Розинко реализовал буллит и перевел игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке счет матча не изменился, а в серии буллитов победу вырвал "Эверест".

"Это был настоящий триллер! - не скрывал эмоций по окончании встречи менеджер "Эвереста" Анатолий Дубков. - Мы уступали с разницей в три шайбы, но сумели спасти матч. Здорово отстоял наш вратарь Максим Клименко, отразивший с полсотни бросков. Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать команду. Надеемся, что в следующую субботу на домашней игре с Нарвой их будет больше".

Драка в Нарве

Неудачно начал новый сезон и второй представитель Эстонии в Балтийской лиге нарвская ПСШ. Подопечные Ильи Ильина проиграли дома таллиннскому клубу "Пантер" - 2:4 (0:0, 0:2, 2:2).

В составе гостей результат сделали 22-летние братья-близнецы из Словакии Давид и Даниэль Баранеки, забросившие три шайбы.

"Пантер" заявился в чемпионат Эстонии после четырехлетнего перерыва. Цель команды - завоевать в ближайшие годы чемпионский титул. У столичного клуба неплохой, по эстонским меркам, состав: бывшие игроки "Викинга" и "Вялка", хоккеисты сборной Эстонии, легионеры. С таким подбором игроков "Пантер" вполне может составить конкуренцию "Вялку" уже в нынешнем сезоне. Первая очная встреча соперников состоится в Таллинне 24 октября. Единственный раз "Пантер" становился чемпионом Эстонии в 2004 году.

Поединок в Нарве был отмечен массовой дракой в середине заключительного периода. До конца матча с площадки были удалены три игрока ПСШ и два хоккеиста таллиннского клуба. Вину участников инцидента теперь будет разбирать Дисциплинарная комиссия Хоккейного союза.