Чемпионат Эстонии по хоккею приостановлен до 16 ноября

Правление считает, что двухнедельный перерыв необходим для наблюдения за ситуацией и принятия мер с целью предотвращения распространения вируса.

По данным Delfi, в некоторых командах зафиксированы случаи простуды игроков. Хоккеисты взяли у семейных врачей направления на сдачу тестов, но их результаты пока неизвестны. В кулуарах говорят об одном заболевшем арбитре.

Для дальнейшей оценки ситуации правление Хоккейного союза еженедельно будет проводить внеочередные заседания.