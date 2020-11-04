Чемпионат Эстонии по хоккею приостановлен до 16 ноября

В связи с распространением коронавируса внеочередное заседание правление Хоккейного союза приняло решение о приостановке всех матчей чемпионата Эстонии до 16 ноября.
Правление считает, что двухнедельный перерыв необходим для наблюдения за ситуацией и принятия мер с целью предотвращения распространения вируса.
По данным Delfi, в некоторых командах зафиксированы случаи простуды игроков. Хоккеисты взяли у семейных врачей направления на сдачу тестов, но их результаты пока неизвестны. В кулуарах говорят об одном заболевшем арбитре.
Для дальнейшей оценки ситуации правление Хоккейного союза еженедельно будет проводить внеочередные заседания.
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