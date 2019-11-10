10.11.2019, 07:16
Чехия с трудом обыграла Финляндию на Кубке Карьяла
Основное и дополнительное время завершилось вничью - 2:2. В буллитной перестрелке удача улыбнулась чехам.
Основное и дополнительное время завершилось вничью - 2:2. В буллитной перестрелке удача улыбнулась чехам.
Единственный и победный буллит в серии послематчевых бросков реализовал Якуб Крейчик.
Сборная Чехии с 5-ю очками занимает первое место в таблице Кубка Карьяла, финны с 4 очками идут на второй строчке. Третьей идет команда России (2 очка), четвертой — сборная Швеции (1).
В воскресенье в заключительных матчах Кубка Карьяла сборная Чехии сыграет с командой России, а сборная Финляндии — с командой Швеции.
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