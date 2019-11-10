Чехия с трудом обыграла Финляндию на Кубке Карьяла

Единственный и победный буллит в серии послематчевых бросков реализовал Якуб Крейчик.

Сборная Чехии с 5-ю очками занимает первое место в таблице Кубка Карьяла, финны с 4 очками идут на второй строчке. Третьей идет команда России (2 очка), четвертой — сборная Швеции (1).

В воскресенье в заключительных матчах Кубка Карьяла сборная Чехии сыграет с командой России, а сборная Финляндии — с командой Швеции.