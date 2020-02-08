Cборная Эстонии крупно проиграла олимпийским чемпионам

После дня отдыха в Ноттингеме возобновился олимпийский квалификационный турнир по хоккею. Во втором туре сборная Эстонии проиграла Великобритании - 1:7 (0:0, 1:4, 0:3).
Единственную шайбу в составе эстонской команды на 39-й минуте забросил Алексей Сибирцев.
Сборная Великобритании (она является чемпионом Олимпиады-1936) выступает в сильнейшем дивизионе мирового хоккея.
Наши хоккеисты потерпели второе поражение в Ноттингеме. Заключительный матч подопечные Юсси Тупамяки проведут 9 февраля с Румынией.
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