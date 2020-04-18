Бывший журналист "Радио 100" Владимир Гурвич скончался от коронавируса в США
В Нью-Йорке скончался бывший журналист таллиннской радиостанции "Радио 100" Владимир Гурвич.
В Нью-Йорке скончался бывший журналист таллиннской радиостанции "Радио 100" Владимир Гурвич.
"О смерти Владимира услышал в эфире одной из русскоязычных радиостанций. Умер он от коронавируса, но попутно, как выяснилось, у него развивался сахарный диабет", - сообщил Delfi проживающий в США бывший менеджер сборной Эстонии по хоккею Николай Лопасов.
Гурвич родился в Хаапсалу. Закончил Таллиннский политехнический институт. Работал на радиостанции "Радио 100", публиковался в различных печатных изданиях на спортивную и музыкальную темы. В 2001 году вместе с родителями уехал на постоянное местожительство в США. В январе Гурвичу исполнилось 58 лет.
За последние сутки в США зафиксировано свыше 2400 смертельных случаев. Почти половина из них приходится на штат Нью-Йорк.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Скончалась чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина
ВОЗ назвала главную опасность при ношении защитной маски
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США
Названы сроки завершения вспышки коронавируса в России