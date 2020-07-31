Бывший хоккеист нарвского "Кренгольма" может возглавить клуб КХЛ

За нарвитян воспитанник московского "Спартака" Уваев провел лишь один сезон во времена Валерия Чекалкина (1984-1985). Затем он служил в оленегорской "Звезде", играл в ярославском "Торпедо", вернулся в "Спартак" и привлекался в сборную СССР.

Старт КХЛ запланирован на 2 сентября

В настоящий момент Уваев возглавляет воронежский "Буран", который выступает в ВХЛ. Прежде 54-летний специалист работал в тренерском штабе подмосковного "Витязя". Поскольку опыта самостоятельной работы в КХЛ у Уваева нет, то его появление на берегах Амура все-таки не очень вероятно.

Старт чемпионата КХЛ запланирован на 2 сентября, однако календарь чемпионата до сих пор не представлен. Причина задержки, насколько можно понять, неопределенность с количеством команд.

Из числа участников выбыл пока только "Адмирал" (Владивосток). В числе проблемных клубов назывался и "Амур", но второго представителя дальневосточного региона вряд ли отцепят от КХЛ.

Коронавирус вносит коррективы

Не совсем понятна ситуация с зарубежными клубами. Китайский "Куньлунь" из-за пандемии коронавируса все домашние матчи в новом сезоне будет проводить в подмосковных Мытищах. К чемпионату команду готовит известный в прошлом нападающий сборной России Андрей Ковалев. Согласятся ли играть весь сезон в России финский "Йокерит" и рижское "Динамо" - большой вопрос.

По официальным данным, на 28 июля диагноз COVID-19 был подтвержден у 39 игроков КХЛ. Заболевшие есть и среди сотрудников клубов.

Самая тяжелая ситуация в омском "Авангарде", где на карантин были отправлены сразу 20 хоккеистов и сотрудников клуба. Из-за массовой вспышки коронавируса сибирский клуб отказался от выступления на предсезонном турнире в Сочи.