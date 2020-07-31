Бывший хоккеист нарвского "Кренгольма" может возглавить клуб КХЛ

За нарвитян воспитанник московского "Спартака" провел один сезон во времена Валерия Чекалкина (1984-1985). Именно в "Кренгольме", который выступал тогда в чемпионате СССР среди команд второй лиги, началась профессиональная карьера Уваева. Затем он служил в оленегорской "Звезде", выступал в ярославском "Торпедо", вернулся в "Спартак", привлекался в сборную СССР, за которую сыграл 17 матчей.

Старт КХЛ запланирован на 2 сентября

В настоящий момент 54-летний Уваев возглавляет воронежский "Буран", который выступает в ВХЛ - второй по силе лиге российского хоккея.

Ранее Уваев несколько лет входил в тренерские штабы подмосковного "Витязя" и ярославского "Локомотива", однако опыта самостоятельной работы в КХЛ у него практически нет, за исключением 4-матчевой серии в подмосковном "Атланте" осенью 2010 года. По этой причине шансы Уваева возглавить "Амур", как представляется, не очень велики. Среди безработных специалистов, которые выступают сейчас в роли экспертов, немало тренеров с большим опытом работы в КХЛ - Андрей Назаров, Владимир Юрзинов-младший, Валерий Белов, Андрей Мартемьянов, Сергей Светлов...

Старт регулярного чемпионата КХЛ запланирован на 2 сентября, однако календарь сезона до сих пор не обнародован. Причина задержки - неопределенность с количеством команд.

Из числа участников выбыл пока только "Адмирал" (Владивосток). Среди проблемных клубов назывался и "Амур", но второго представителя дальневосточного региона вряд ли отцепят от КХЛ. Прежде всего, по политическим соображениям. В Хабаровске три недели проходят массовые акции протеста в связи с арестом главы региона Сергея Фургала. Если КХЛ решит вдруг убрать "Амур", то нетрудно предположить, что такой шаг вызовет дополнительное недовольство горожан.

Коронавирус вносит коррективы

Не совсем понятна ситуация с зарубежными клубами, выступающими в КХЛ. Китайский "Куньлунь" из-за пандемии коронавируса все домашние матчи в новом сезоне будет проводить в подмосковных Мытищах. К чемпионату команду готовит известный в прошлом нападающий НХЛ и сборной России Андрей Ковалев.