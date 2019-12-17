17.12.2019, 17:10

Больше не "король". Знаменитого хоккеиста выгоняют из Лос-Анджелеса


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Илья Ковальчук
Илья КовальчукФото: Scanpix

Клуб Национальной хоккейной лиги ”Лос-Анджелес Кингз” не смог обменять 36-летнего нападающего сборной России Илью Ковальчука. Об этом сообщает The Fourth Period.

По информации источника, генеральный менеджер калифорнийской команды Роб Блэйк и агент игрока Джей Пи Бэрри планировали найти варианты обмена действующего олимпийского чемпиона в другой заокеанский клуб, но не смогли найти желающих подписать его.

Напомним, что 16 декабря ”Лос-Анджелес” выставил Ковальчука на драфт отказов с целью дальнейшего расторжения контракта.

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