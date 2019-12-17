Больше не "король". Знаменитого хоккеиста выгоняют из Лос-Анджелеса

По информации источника, генеральный менеджер калифорнийской команды Роб Блэйк и агент игрока Джей Пи Бэрри планировали найти варианты обмена действующего олимпийского чемпиона в другой заокеанский клуб, но не смогли найти желающих подписать его.

Напомним, что 16 декабря ”Лос-Анджелес” выставил Ковальчука на драфт отказов с целью дальнейшего расторжения контракта.