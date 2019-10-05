"Авангард" сообщил о смерти своего хоккеиста, но затем удалил запись
Омский "Авангард" сообщил о смерти от онкологического заболевания своего бывшего хоккеиста Самвела Мнацяна, но через некоторое время удалил это сообщение.
Омский "Авангард" сообщил о смерти от онкологического заболевания своего бывшего хоккеиста Самвела Мнацяна, но через некоторое время удалил это сообщение.
"После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием ушел из жизни омский воспитанник Самвел Мнацян, — было сказано в сообщении "Авангарда". — Горько об этом говорить, болезнь оказалась сильнее, но Самвел был настоящим бойцом и сражался до последнего. Приносим искренние соболезнование родным и близким Самвела".
Родственники 29-летнего хоккеиста подтвердили, что хоккеист находится в тяжелом состоянии, но опровергли смерть игрока.
Тяжелое онкологическое заболевание было диагностировано у защитника в 2018 году. После удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти.
Мнацян - воспитанник омского хоккея. В КХЛ он выступал за "Авангард", "Нефтехимик", "Барыс" и "Адмирал". На его счету 182 матча в КХЛ.
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