"Авангард" сообщил о смерти своего хоккеиста, но затем удалил запись

"После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием ушел из жизни омский воспитанник Самвел Мнацян, — было сказано в сообщении "Авангарда". — Горько об этом говорить, болезнь оказалась сильнее, но Самвел был настоящим бойцом и сражался до последнего. Приносим искренние соболезнование родным и близким Самвела".

Родственники 29-летнего хоккеиста подтвердили, что хоккеист находится в тяжелом состоянии, но опровергли смерть игрока.

Тяжелое онкологическое заболевание было диагностировано у защитника в 2018 году. После удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти.

Мнацян - воспитанник омского хоккея. В КХЛ он выступал за "Авангард", "Нефтехимик", "Барыс" и "Адмирал". На его счету 182 матча в КХЛ.