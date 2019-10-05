"Авангард" сообщил о смерти хоккеиста, но затем удалил запись
Омский "Авангард" сообщил о смерти от онкологического заболевания бывшего хоккеиста КХЛ Самвела Мнацяна, но через некоторое время удалил сообщение.
Омский "Авангард" сообщил о смерти от онкологического заболевания бывшего хоккеиста КХЛ Самвела Мнацяна, но через некоторое время удалил сообщение.
Родственники 29-летнего хоккеиста подтвердили, что хоккеист находится в тяжелом состоянии, н опровергли смерть игрока.
Тяжелое онкологическое заболевание было диагностировано у защитника в 2018 году. После удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти.
Мнацян - воспитанник омского хоккея. В КХЛ он выступал за "Авангард", "Нефтехимик", "Барыс" и "Адмирал". На его счету 182 матча в КХЛ.
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