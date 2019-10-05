"Авангард" сообщил о смерти хоккеиста, но затем удалил запись

Родственники 29-летнего хоккеиста подтвердили, что хоккеист находится в тяжелом состоянии, н опровергли смерть игрока.

Тяжелое онкологическое заболевание было диагностировано у защитника в 2018 году. После удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти.

Мнацян - воспитанник омского хоккея. В КХЛ он выступал за "Авангард", "Нефтехимик", "Барыс" и "Адмирал". На его счету 182 матча в КХЛ.