16.03.2021, 09:45

Александр Великий: сможет ли устоять "вечный" рекорд Гретцки?

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Александр Великий: сможет ли устоять "вечный" рекорд Гретцки?
Фото: Scanpix

Этой ночью игрок "Вашингтона" Александр Овечкин забил 717-ю шайбу в карьере НХЛ и вышел на 6 место в истории по этому показателю. До великого Гретцки осталось 177 шайб.

35-летний форвард занял второе место по быстроте достижения этой цифры — Овечкину потребовалось 1176 матчей. Абсолютный рекорд принадлежит тому же Уэйну Гретцки, который забросил 717 шайб за 924 матча.

До идущего пятым Марселя Диона — 24 шайбы. Вполне можно обогнать его уже в этом сезоне.

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