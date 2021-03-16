Александр Великий: сможет ли устоять "вечный" рекорд Гретцки?

Этой ночью игрок "Вашингтона" Александр Овечкин забил 717-ю шайбу в карьере НХЛ и вышел на 6 место в истории по этому показателю. До великого Гретцки осталось 177 шайб.
35-летний форвард занял второе место по быстроте достижения этой цифры — Овечкину потребовалось 1176 матчей. Абсолютный рекорд принадлежит тому же Уэйну Гретцки, который забросил 717 шайб за 924 матча.
До идущего пятым Марселя Диона — 24 шайбы. Вполне можно обогнать его уже в этом сезоне.
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону
Умирающий от COVID мужчина шокировал родных последними словами
Как живется жене Жириновского: золото, бриллианты и долгий брак
Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило родных