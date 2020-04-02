02.04.2020, 15:00

"Адмирал" пошел на дно. Российским клубам перекрывают денежный кран

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"Адмирал" пошел на дно. Российским клубам перекрывают денежный кран
Vladivostoki Admiral on Venemaal esimene, aga ilmselt mitte viimane klubi, mis peab kroonaviirusest tekkinud kriisi tõttu tippliigast lahkuma. TASS/SCANPIX

Хоккеисты владивостокского "Адмирала" не будут участвовать в следующем чемпионате КХЛ. Такое решение приняло правительство Приморского края. Сэкономленные на спорте средства будут направлены на проведение мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.

"Адмирал" стал первой ласточкой, пострадавшей от COVID-19 в российском спорте. Но список спортивных клубов, которые в ближайшее время потеряют в статусе, судя по всему, будет только расти.

Большинство профессиональных спортклубов России держатся на плаву за счет бюджетных средств. Однако в непростой эпидемиологической ситуации здоровье населения для руководителей регионов намного важнее, чем контракты 20-30 профессиональных спортсменов. Что лучше: купить в больницу пару аппаратов искусственной вентиляции легких или потратиться на легионера - выбор тут, кажется, очевиден.

Обращение к президенту Владимиру Путину - первопроходцами в этом направлении были футболисты сибирской "Томи" - теперь больше не помогут.

Футболистов РПЛ ждет резкое сокращение зарплат, а некоторые клубы (СМИ называют в первую очередь "Крылья Советов" и "Тамбов") вряд ли сохранят прописку в элитном дивизионе российского футбола.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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